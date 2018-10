Man grist geldkistje voor goed doel weg

Hoewel er niet eens zo veel geld in het kistje zat, laat de bestolen ondernemer het er niet bij zitten. „Van andermans geld blijf je af. Basta!”, briest de wasstraathouder verontwaardigd. Hij gaat maandag aangifte bij de politie doen, maar hoopt dat gelddief nog voor die tijd berouw toont. „Laat ’m het maar terugbrengen en dan ook meteen zijn excuses aanbieden, want dit lijkt werkelijk waar helemaal nergens op.”

Stofzuigactie

Het stofzuigen bij de autowasserette wordt dezer dagen uitgevoerd door een aantal 15- en 16-jarige jongeren voor de actie Red de Grutto, waarvan Schröder één van de initiatiefnemers is. Het doel is een totaalbedrag van liefst 25.000 euro op te halen. Dat zijn namelijk de kosten van een speciale drone, waarmee nesten van de met uitsterven bedreigde grutto’s in het hoge gras opgespoord kunnen worden. „Die jongeren krijgen voor dat werk een paar cent per uur. Een enkeling doet het zelfs als maatschappelijke stage, dus geheel vrijwillig”, legt hij uit.

De laffe dief rijdt na zijn daad in een donkerkleurige Jaguar richting het centrum van het dorp. Dat is duidelijk te zien op bewegende beelden, gemaakt door de vele bewakingscamera’s rondom het autowasbedrijf.

Diefstal vastgelegd op camera

„Ik dacht eerst nog dat misschien een collega het bakje op kantoor had gezet, maar niets bleek minder waar. Pas op de bewakingsbeelden zagen we hoe die kerel het geldbakje pakt en eerst nog richting de voorkant van de wasstraat loopt, maar daarna terug naar z’n auto gaat en het op de achterbank gooit”, beschrijft medewerker Geerten Kamphuis. „Geen idee wat hij eerst van plan was, maar je ziet daarna goed in beeld dat hij er met het bakje vandoor gaat. Daar zat tussen de 50 en 100 euro in. Hoe dom kun je zijn voor zo’n klein bedrag?”, vraagt Kamphuis zich verbijsterd af.

Eigenaar Schröder blijft positief. „Ondanks deze onverwachte tegenslag gaan we er nog steeds vanuit dat er in totaal voldoende binnen zal komen. En gelukkig maar.”

UPDATE: De dader heeft zich zaterdagavond alsnog gemeld bij Schröder en beweert dat het gehele voorval op een misverstand rust. „Hij dacht het geld gevonden te hebben en wou het later melden. Een vreemd verhaal, maar goed.”