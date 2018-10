Grapperhaus geschokt door bloedbad Pittsburgh

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid Ⓒ ANP

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft via Twitter gereageerd op de aanslag: “De moord op synagogegangers in Pittsburgh is schokkend, het is een walgelijk gegeven dat er nog altijd mensen zijn met antisemitische waanideeën.”