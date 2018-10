Rellen stadion Dortmund: tientallen gewonden

De politie zegt dat minstens 45 mensen verwondingen opliepen tijdens de wedstrijd in de Bundesliga tussen Dortmund en Hertha BSC. Het ging in 35 gevallen om mensen die zich moesten laten behandelen omdat ze in aanraking waren gekomen met pepperspray.

Supporters uit Berlijn zouden zich kort na het begin van de wedstrijd al tegen de politie hebben gekeerd in het Signal Iduna Park. Agenten zijn geschopt en geslagen. Supporters zorgden met rookpotten en fakkels ook voor een „enorme rookontwikkeling.” Tien bezoekers klaagden over ademhalingsproblemen.

Gemaskerde leden van de harde kern zouden in de rust ook vernielingen hebben aangericht. Ze sloegen zeker twee toiletruimtes kort en klein. Daarna gingen ze politiemensen te lijf met losgerukte toiletdeuren, sanitair en vlaggenmasten. Ook gooiden hooligans met hekken naar de politie. Meerdere agenten raakten gewond.