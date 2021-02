Rotterdamse politie handhaaft boete voor beschermen kapperszaak

Dat staat in een brief die namens korpschef Fred Westerbeke aan raadsman Frank van Ardenne is gestuurd.

Om de talloze jonge relschoppers de bewuste avond af te schrikken zaten de twaalf mannen duidelijk zichtbaar in de kapsalon aan de Laan op Zuid pizza te eten. Daarbij hielden ze onderling mogelijk onvoldoende afstand. Volgens Van Ardenne is de 1,5 meterregel binnenshuis geen plicht maar een advies. Maar volgens de politie gaat het om een „bij wet verplichte veilige afstand.”

Daar komt nog bij, schrijft het korps, dat er na grootschalige openbare ordeverstoringen een dag eerder bewust strak en snel werd gehandhaafd. „Hoezeer de beweegredenen te begrijpen zijn, dient iedereen zich toch aan de wet te houden. De mannen zijn niet gearresteerd, omdat de agenten nadrukkelijk rekening hielden met de naar voren gebrachte omstandigheden.”

De groep mannen laat het er niet bij zitten, aldus raadsman Van Ardenne, en zal bezwaar indienen bij het Openbaar Ministerie. „Het ging hier om de noodzaak van kiezen tussen onderling strijdige plichten en belangen: het beschermen van de winkel tegenover de coronamaatregelen, die zij op zich respecteren. Dat is overmacht, zeker omdat de avond daarvoor al was gebleken dat er echt geplunderd werd in die buurt.”

Elders, ook in andere steden, werden meerdere winkels in puin geslagen.