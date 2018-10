20.000 kippen omgekomen door brand Barneveld

Volgens de brandweer zitten er mogelijk 20.000 kippen in de schuur. Ⓒ AS Media

BARNEVELD - Door een brand in een schuur in Barneveld zijn zondagochtend vroeg 20.000 kippen omgekomen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een tweede schuur. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.