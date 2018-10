Aardbeving van 5.8 treft Roemenië

Het epicentrum van de beving lag volgens de Roemeense krant Adevărul in de regio Vrancea, ten oosten van de stad Brasov (Kroonstad). Ⓒ Twitter

BOEKAREST - Roemenië is in de nacht van zaterdag op zondag getroffen door een aardbeving. De schok met een kracht van 5.8 werd in hoofdstad Boekarest gevoeld. Het is niet bekend of de beving schade heeft veroorzaakt en of mensen gewond zijn geraakt.