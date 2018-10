’Dit keer halen we deadline vliegveld Berlijn’

Met de bouw van het vliegveld werd in 2006 gestart. Ⓒ AFP

BERLIJN - De baas van het geplaagde vliegveld dat gebouwd wordt bij de Duitse hoofdstad Berlijn weet zeker dat de laatste deadline voor de opening gehaald gaat worden. Berlin Brandenburg Airport (BER) zal in het najaar van 2020 zijn deuren openen. ,,Dit keer lukt het ons'', zegt Engelbert Lütke Daldrup in een interview in de Welt am Sonntag.