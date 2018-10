Het is eindelijk herfst!

In Rijswijk leek het zaterdag even hartje winter. Door een grote hagelbui zagen de wegen voor korte tijd wit. Ⓒ Erik Haverhals

Amsterdam - Alsof het zo had moeten zijn: in het weekend dat de wintertijd ingaat, is de herfst eindelijk begonnen. Regen, vallende bladeren, meer ongelukken, vroeg donker en grijs. Maar ook: de open haard aan en een avondje pretpark.