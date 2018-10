Wintertijd ingegaan; temperatuur doet mee

Ⓒ Venema Media

AMSTERDAM - Met het ingaan van de wintertijd krijgt Nederland meteen een koude nacht en ochtend voor de kiezen. Afgelopen nacht lagen de minima tussen 3 graden aan zee en lokaal -1 in het oosten en noordoosten. In de grote delen van het land moesten reizigers die vroeg de auto in moesten het ijs van de ramen krabben.