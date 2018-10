De olympisch droom van Reda Haouam

Reda Haouam en zijn teamgenoten in de sporthal van revalidatiecentrum Reade. Hier wordt gewerkt om nieuwe doelen te halen; olympische doelen. Ⓒ Richard Mouw

De tiener was een wedstrijdzwemmer, deed aan basketbal, taekwondo. ,,Ik had net mijn diploma, wilde naar de Hogeschool van Amsterdam om Business Logistics te gaan studeren, toen we met ons gezin bij familie vakantie vierden in Marokko. Het was de eerste stranddag, bij een pier waar ik echt elk plekje kende. Ik gaf nog één laatste duik. Het werd ook echt mijn allerlaatste… Precies daar had zich een zandbank geformeerd, daaromheen was het gewoon diep genoeg.”