Automobilist (19) dodelijk ongeval Goes had te veel gedronken

De 19-jarige Kloetingse bestuurder van de personenauto is aangehouden. Ⓒ Venema Media

GOES - De 19-jarige man uit Kloetinge die in de nacht van zaterdag op zondag twee mensen aanreed in Goes, had te veel gedronken. Dat bleek uit een blaastest die de politie heeft afgenomen. De bestuurder van de auto is aangehouden. Bij het ongeval kwamen een man en een vrouw om het leven.