Twee fietsers doodgereden op kruising Goes

De 19-jarige Kloetingse bestuurder van de personenauto is aangehouden. Ⓒ Venema Media

GOES - Bij een ongeval in Goes zijn afgelopen nacht twee fietsers om het leven gekomen. De man en de vrouw werden rond 04.15 uur op de kruising Van De Spiegelstraat/Kloetingseweg aangereden door een auto. Meer details over de slachtoffers zijn nog niet bekend. Het is niet duidelijk hoe het mis kon gaan.