Man (45) overleden na brand Alkmaar

De oorzaak van de brand in de woning aan de Lambert Doomerstraat is nog niet bekend. Ⓒ Laurens Bosch

ALKMAAR - Een 45-jarige man uit Alkmaar is overleden aan de verwondingen die hij zaterdagochtend opliep bij een brand in een woning in zijn woonplaats. Dat meldt de politie zondag. Twee andere mensen raakten gewond.