Wilders wil debat over formatie na Omtzigt-memo

„Dit vraagt natuurlijk om een Kamerdebat”, reageert Wilders op het uitgelekte document waarin Omtzigt uiteenzet hoe hij naar zijn idee binnen de eigen partij is tegengewerkt tijdens zijn strijd voor het lijsttrekkersschap, in de toeslagenaffaire en bij het samenstellen van het verkiezingsprogramma en het doorrekenen daarvan.

Omtzigt heeft het allemaal opgeschreven in een memo voor de commissie die onder leiding van CDA-burgemeester Liesbeth Spies de faliekant mislukte verkiezingscampagne van de christendemocraten evalueert. De Limburger bericht over het uitgelekte verslag van het CDA-stemmenkanon, dat ook in handen is van De Telegraaf.

Omtzigts schaduw hangt al een tijd boven de formatie, nadat kort na de verkiezingen al een notitie van verkenner Kajsa Ollongren in beeld kwam waarin werd gesproken over een ’functie elders’ voor Omtzigt. Later bleek dat VVD-leider Mark Rutte met de toenmalige verkenners had gesproken over het CDA-stemmenkanon.

Daarna lekten notulen van de ministerraad uit, waaruit bleek dat CDA-ministers Hugo de Jonge (oud-lijsttrekker) en Wopke Hoekstra (nu leider van de partij) hadden gesproken over het ’sensibiliseren’ van Omtzigt. Hij schrijft nu dat hij dat ’pijnlijk om te lezen’ vond.

Aan het Binnenhof bleef de afgelopen tijd daarom de vraag hangen of CDA-leider Hoekstra wel kon rekenen op de steun van Omtzigt, die al tijden overwerkt thuis zit. Hij meldde zich onlangs voor een periode van vier maanden ziek en laat zich vervangen in de fractie, omdat zijn herstel langer duurt dan hij had gedacht.