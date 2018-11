Dit gebeurt er als je een week lang overal 'ja' op zegt

MAANDAG

Een nieuw app-bericht van het kinderdagverblijf van mijn peuter. Altijd leuk om te zien wat je kind daar allemaal uitspookt. Deze week is er een nieuw thema: ‘Wat heb je aan vandaag?’ En dan komt het: of ik stofjes, knopen, ritsen, bolletjes wol wil meegeven aan mijn kind... Ik ben de moeder die vergat een melkpak mee te geven toen er een ‘trein’ werd gemaakt.

En die in de themaweek ‘baby’s’ niet de moeite nam om te zoeken naar een oude rammelaar of speen. Ook al stond er expliciet bij de oproep ‘dat kinderen het heel leuk vinden om iets van zichzelf op tafel te zien staan’. Het lijkt wel alsof ik geen geheugen heb voor dat soort dingen. Of is het gewoon luiheid? Wat het ook is, deze week kom ik er niet mee weg. Ik app gelijk mijn moeder: “Heb jij nog lapjes?”

DINSDAG

“Ach, weet u misschien hoe ik op perron 8a kom?” Natuurlijk help ik de oudere vrouw die slecht ter been is om bij het juiste perron te komen. Had ik sowieso gedaan. Ik mis nu wel mijn trein, maar het dankbare kneepje in mijn hand is me meer waard. Na mijn werkdag laat ik me op het station een proefabonnement op een landelijke krant aansmeren.

En als tijdens het avondeten wordt aangebeld door een vrolijke studentikoze jongen, zeg ik geheel tegen mijn ‘ik-koop-niets-aan-de-deur-beleid’ ook nog eens ‘ja’ op de actie van een goed doel. Ik neem me voor mijn bijdrage na een maandje of twee weer stop te zetten, al voel ik me daar gelijk schuldig om.

WOENSDAG

Ik sta in de rij van de kassa met mijn tweejarige. In onze kar ligt een doos ijsjes, een croissant en een zak chips. Het resultaat van een rondje supermarkt waarbij ik nu eens níet tegen de peuter inga. Hij staat te springen van vreugde. “Help je mee om de spullen op de band te leggen?” stel ik voor. Alles om te voorkomen dat hij nog meer lekkers ontdekt. Maar hij heeft de verleidelijke repen naast de kassa natuurlijk allang gespot.

“Chocolade, mama?” vraagt hij met een mierzoet stemmetje. “Pak er dan maar een,” zeg ik met tegenzin en til hem op. Hij kijkt me even verbaasd aan – is dit wel zijn moeder? – en grist dan gauw een reep uit het rek. Zijn dag kan niet meer stuk.

De oudere man achter ons fronst zijn wenkbrauwen. Ik kan wel raden wat hij denkt: wat een slappe moeder, daar krijg je dus al die verwende kinderen van! Zal ik hem uitleggen dat het een experiment is? Ik zucht. Eén week en m’n hele opvoeding is naar de knoppen.

DONDERDAG

Als ik het glunderende snuitje van mijn zoon zie terwijl hij het zakje met naaigerei aan de leidster overhandigt, smelt ik. Oké, de credits gaan naar oma, maar het voelt toch fijn om een betrokken ouder te zijn. Op de redactie brainstormen we even later over nieuwe onderwerpen. Het gesprek komt op parenclubs.

Hoofdredacteur Marieke kijkt naar mij. “Ga jij daar een avondje meelopen?” vraagt ze grijnzend. Weet ze soms dat dit mijn ja-week is? Ik krijg het Spaans benauwd en roep baldadig: “Tuurlijk!” Nu maar hopen dat iedereen het tegen die tijd is vergeten.

VRIJDAG

In de vriendinnenapp klaagt vriendin J. dat we zelden meer op stap gaan. Vriendin K. pakt gelijk door: “Ik weet wel een leuk feestje vanavond. Wie gaat er mee?” Ik ben moe van een drukke week en de gedachte om door het herfstweer naar de stad te fietsen, lonkt ook niet echt. Normaal gesproken had ik afgehaakt. Maar trouw aan mijn opdracht, app ik: “Laten we het gewoon doen!”

Als ik een paar uur later, na het passen van tig jurkjes, met mijn vriendinnen op het feestje sta, hebben we meteen lol en de beste gesprekken. Dit moeten we vaker doen, zeggen we wel tien keer tegen elkaar. Ik merk gek genoeg ook niks meer van mijn vermoeidheid.

ZATERDAG

“Zullen we dit weekend kamperen?” vroeg mijn vriend eerder deze week. Hij is gek op kamperen, ook in de herfst. “Ja,” zei ik uiteraard. Wel nadat ik eerst het weerbericht had gecheckt: geen regen en zelfs geregeld zon. Evengoed liggen we met z’n drieën in de tent te rillen, het is ’s nachts toch kouder dan gedacht. Hadden we maar onze dikste slaapzakken meegenomen. En thermo-ondergoed. Ook de peuter kan niet slapen.

Zijn handen voelen aan als ijsklompjes. Hij wil per se bij mij op het matje liggen. Op dat matje waar ik zelf nét op pas, en nu dus half naast lig. Maar als we gewekt worden door het geluid van een specht, het jochie naar buiten snelt om beukennoten te zoeken en mijn vriend pannenkoeken bakt op een gasstelletje, is alles meer dan goed.

ZONDAG

In onze straat wordt een burenborrel gehouden. “Jullie zijn er toch ook bij?” had de initiatiefnemer enthousiast gevraagd. Normaal gesproken zou ik vaag en vrijblijvend hebben gemompeld: “Nou, ik weet niet of we dan al terug zijn van de camping.” Leuk hoor, zo’n borrel, maar ik heb altijd last van drempelvrees en zit liever nergens aan vast. Maar dit keer heb ik nadrukkelijk beloofd te komen.

Dus daar staan we dan, met een glas in de hand naast een tafel vol hapjes. De gesprekken veranderen rap van ongemakkelijk naar geanimeerd. Onze verbazing over de almaar stijgende huizenprijzen, de onmogelijke zoektocht naar de beste school voor de kinderen... er is zoveel wat ons bindt. We hebben geen kind aan onze peuter, die als een hondje achter twee buurjongens aanrent. Zij zijn al drie, dus hij vindt ze reuze interessant.

Ik voel het laatste restje herfstzon op mijn gezicht, proef een zelfgebakken pizzapunt van de overburen en weet ineens zeker: ‘ja’ zeggen is zóveel leuker. Dan tikt een buurvrouw me aan: “Zeg, we zoeken nog iemand om mee te denken over de parkeerdruk in onze straat... Iets voor jou?” Ik begin te stotteren en neem me voor: volgende week zeg ik alleen maar ‘nee’.

