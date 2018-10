’Puttenaar verdronken tijdens studiereis in Israël’

De Andreaskerk in Putten Ⓒ Tim van Donkersgoed/Persbureau Heitink

Putten - Een inwoner van Putten is zaterdag verdronken tijdens een studiereis in Israël. Dat melden bronnen rond de Andreaskerk in Putten. Een gezelschap van de Andreaskerk is momenteel op studiereis in Israël, meldt Omroep Gelderland.