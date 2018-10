Duitse deelstaat Hessen kiest parlement

Volgens opiniepeilingen zullen CDU en de oppositiepartij SPD grote verliezen lijden. De Groenen zullen naar verwachting winst boeken.Toch is het de vraag of de coalitie van CDU en De Groenen, die sinds 2013 aan de macht is, door het verwachte verlies van CDU haar werk kan voortzetten.

De uitslag van de verkiezingen zal ook in Berlijn op de voet worden gevolgd. Een slechte prestatie van CDU en SPD zou de nationale coalitie verder in de problemen kunnen helpen.

In het referendum kunnen de inwoners zich uitspreken over afschaffing van de doodstraf. Hoewel de ultieme gerechtelijke wraakneming in 1949 in de Bondsrepubliek Duitsland officieel werd afgeschaft, staat deze nog steeds in de grondwet van de deelstaat. Mede vanwege het landelijke verbod, is de straf overigens nooit opgelegd of toegepast.