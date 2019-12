Omstreden premier Malta bij paus

De premier van Malta, Joseph Muscat, is zaterdag op privéaudiëntie geweest bij paus Franciscus. Ⓒ EPA

VATICAANSTAD - De omstreden premier van Malta, Joseph Muscat, is zaterdag op privéaudiëntie geweest bij paus Franciscus. De afspraak voor de ontmoeting was gemaakt voordat de regering van Muscat in een crisis terechtkwam door het onderzoek naar de moord op de journaliste Daphne Caruana Galizia in 2017.