Tyfoon Yutu op weg naar de Filipijnen

Yutu trekt naar verwachting in de nacht van maandag op dinsdag over Luzon, het grootste eiland van de Filipijnen. Yutu zal met windstoten tot 300 kilometer per uur waarschijnlijk veel schade aanrichten. Autoriteiten waarschuwen voor stormvloed en hevige regenval. Ruim 300 millimeter neerslag wordt verwacht.

Na de Filipijnen gaat Yutu richting Hongkong en de Chinese zuidkust. De tyfoon bereikt de miljoenenstad donderdag. Yutu zal dan minder krachtig zijn. Wanneer de tyfoon over de Filipijnen trekt, zwakt die namelijk af naar de eerste categorie. Daarna zal Yutu boven de Zuid-Chinese Zee weer wat aan kracht winnen en als een tyfoon van de tweede categorie aan land gaan in China.

Het pad van Yutu doet veel denken aan de route die de verwoestende tyfoon Mangkhut in september volgde. Deze storm had bijna negentig doden tot gevolg en liet een spoor van vernieling achter in de Filipijnen en Hongkong.