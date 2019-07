’De vakantieborrel blijkt nu het afscheid te zijn geweest’

Basisschool de Dorpsbeuk heeft zondag alle ouders van de school op de hoogte gebracht. Ⓒ Eigen foto

Scherpenzeel - Treurnis overheerst in Scherpenzeel nu het nieuws is doorgedrongen dat twee leden van een gezin uit de woonplaats zijn omgekomen bij een verkeersongeval in Duitsland. Het betreft de 43-jarige vader Theo en zijn dochtertje Yara van vier. De 39-jarige moeder en dochter van dertien vechten voor hun leven. De 11-jarige Jordy bleef als door een wonder ongedeerd.