Boris Johnson stapt uit Britse politiek

Johnson was tussen 2019 en 2022 premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij wist in 2019 een grote meerderheid te behalen bij de verkiezingen met de belofte „Get Brexit Done.” Johnson was een sterke steunpilaar voor Oekraïne in de beginmaanden van de Russische invasie. Maar na meerdere schandalen, tijdens en na de coronaperiode, moest hij aftreden als premier.

Hij werd, twee dagen voor het overlijden van koningin Elizabeth II, opgevolgd door Liz Truss. Johnson was voor zijn periode in de landelijke politiek onder meer columnist voor de Daily Telegraph en burgemeester van Londen. Ook speelde Johnson een voorname rol gedurende het referendum over de Brexit, waar hij ageerde om de EU te verlaten. Partijgenoten zouden volgens de Telegraph voorafgaande niets hebben geweten van Johnson’s voornemen om zijn zetel op te geven.

De oppositiepartijen zijn maar wat blij met het vertrek van Johnson uit het Lagerhuis. Zo stelt Labour dat de Britten „klaar zijn met de Conservatieve soap-serie” en zegt de SNP dat „niemand in Schotland hem zal missen.” De Liberal Democrats zijn een stuk korter van stof, de reactie op het vertrek van Johnson luidt: „Good riddance”.

Het vertrek van Johnson betekent dat de inwoners van zijn kiesdistrict, Uxbridge & South Ruislip, een nieuw parlementslid mogen kiezen. De oppositiepartijen hopen daar een deuk te slaan in de grote lokale steun voor de Conservatieven. Enkele uren geleden stapte ook Nadine Dorries, een oud-bondgenoot van Johnson, uit het Lagerhuis.

Partygate

In een verklaring liet Johnson weten dat de reden van zijn vertrek met name te maken heeft met het lopende onderzoek naar ’partygate’, de serie schandalen rond hem gedurende de coronatijd. Johnson liet weten dat hij de resultaten van een parlementair onderzoek heeft ontvangen en dat die onderzoekscommissie hem uit het parlement probeerde te duwen. In zijn verklaring noemt hij de onderzoekscommissie een „schertsrechtbank”.

Het onderzoek draait om de vraag of Johnson het parlement bewust heeft misleid toen hij sprak over de feestjes die op de ambtswoning zijn gehouden tijdens de coronalockdowns. Volgens Johnson is er geen enkel bewijs dat hij iets verkeerd heeft gedaan, maar de onderzoekers denken daar kennelijk anders over.

„Ik heb niet gelogen, en ik geloof dat de commissie dat in hun harten ook weet”, aldus de oud-premier. „Tot mijn verbazing is de commissie vastberaden om mij uit het parlement te duwen.” Daarnaast richt hij zijn pijlen op de huidige premier Sunak, en stelt Johnson dat het allemaal een „wraakactie” voor Brexit betreft.