Politie let extra goed op kinderen met waterballonnen: ’Je schrikt je kapot’

Dit kan volgens de politie tot verkeersonveilige situaties leiden, omdat automobilisten van de ballonnen kunnen schrikken. In de reacties op de politieoproep meldt iemand dat jeugd in de buurt van de Kampstraat ook met stenen gooit; dat is de politie niet bekend. „In de bocht bij het oude politiebureau in Hoensbroek staan kinderen met nepwaterpistolen, je schrikt je kapot”, schrijft verder iemand.

Een politiewoordvoerster laat weten dat agenten er tijdens surveillances alert op zullen zijn.