Voor Ron was Oranje volgen met Jack het mooiste wat er was

Ron de Rijk verslaat de vriendschappelijke wedstrijd tussen Engeland en Nederland voor Langs de lijn in augustus 2001. Ⓒ ANP

Amsterdam - „Het beste wat mij is overkomen, als ik het zo mag noemen, was de periode dat ik samen met Jack van Gelder verslag deed van het Nederlands elftal en de Nederlandse clubs, die toen nog aardig presteerden in Europa”, vertelde Ron de Rijk recent nog in een interview met NSP. „Ik heb de WK’s van 1990 tot en met 2002 gevolgd, het EK in 1996, de wereldbekerfinale met Ajax in 1995. Een mooi affiche”, vond hij zelf.