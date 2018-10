Doden Pittsburgh zijn oudere gelovigen

Robert Bowers, de man die het vuur opende in desynagoge, wordt vervolgd voor 29 strafbare feiten. Dat heeft de openbaar aanklager van West-Pennsylvania laten weten. „De daden van Robert Bowers vertegenwoordigen het ergste van de mensheid”, zei Scott Brady.

Volgens FBI-agent Bob Jones was de plaats delict het ergste wat hij in 22 jaar bij de FBI heeft gezien. Volgens hem had Bowers een automatisch geweer en drie handgranaten bij zich.

De dader liep de synagoge binnen en doodde de aanwezigen, vertelt Jones. Toen hij naar buiten kwam, stuitte Bowers op een agent en ging terug naar binnen. Nadat een arrestatieteam arriveerde en een vuurgevecht ontstond heeft hij zich overgegeven.

