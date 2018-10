Zwaargewonde en overleden hond door ongeluk Vlaardingen

VLAARDINGEN - Door een aanrijding zondagochtend in Vlaardingen is een vrouw ernstig gewond geraakt. De 62-jarige vrouw stak op de Linden van den Heuvellsingel de weg over met haar hond toen een auto hen schepte. De witte herder overleed ter plaatse, de vrouw is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is aangehouden.