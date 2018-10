’Geen andere ziekenhuizen in gevaar’

„De marges zijn klein momenteel in ziekenhuisland, maar het zou me verbazen als meer organisaties het niet redden. Voor zover ik weet dreigt er nergens acuut gevaar”, aldus de voormalig politicus. De huidige baas van de Reinier Haga Groep vindt wel dat ziekenhuizen voor „ een grote opgave” staan.

Een recente conclusie van accountants-organisatie BDO dat zeker veertien instellingen, waaronder enkele in de groep die Van Rijn leidt, in de financiële gevarenzone verkeren, deelt Van Rijn niet. „Dat is geen goede graadmeter. Als één van onze ziekenhuizen grote investeringen doet, belandt het gelijk laag op het lijstje. Terwijl er een sterke groep achter zit”, zegt hij tegen de krant.

