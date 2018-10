’Veel meer geluidshinder omwonenden Schiphol’

Schiphol berekende zelf dat er 138.500 gedupeerden waren. Volgens recent onderzoek van het Nationaal Lucht en Ruimtevaart Instituut ligt het verschil tussen de theoretische berekening van Schiphol en het meten van de werkelijke geluidsbelasting tussen de 1 en 2 decibel. „Voor Schiphol betekent 1 decibel 25 procent (125.000) extra vliegbewegingen. De luchthaven maakt daar gretig gebruik van”, aldus directeur Sijas Akkerman.

Volgens de milieufederatie ervoeren 40.000 mensen slaapverstoring. Dat is twee keer zoveel dan het aantal van 19.500 waar Schiphol op uit kwam. ,,Het aantal gehinderden is via verschillende methoden vast te stellen. Wij gebruiken de methode die de overheid heeft vastgesteld", zegt een woordvoerder van Schiphol in een reactie.

Akkerman is het niet eens met die manier van berekenen en wijst naar de overheid. ,,Als de overheid naar de werkelijke geluidshinder zou kijken, dan zou Schiphol moeten krimpen in plaats van groeien."

Schiphol stelt hetzelfde doel voor ogen te hebben als de milieufederatie. ,,We willen inzicht in de hinder en die beperken. We ondersteunen ook de aanpak van de minister om het meten van geluid, naast het berekenen, een grotere rol te geven."