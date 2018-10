CDU en SPD krijgen klappen in Hessen

Het CDU lijkt volgens de eerste prognoses 27 of 28 procent van de stemmen te krijgen. Dat is een fors slechtere uitslag dan in 2013, toen ruim 38 procent van de stemmers de christendemocraten steunde. De SPD kreeg bij de vorige verkiezing nog 30,7 procent van de stemmen, maar lijkt nu uit te komen op ruim 20 procent.

Het CDU van bondskanselier Angela Merkel en de SPD werken landelijk samen in de zogeheten Grote Coalitie (GroKo). Een nederlaag in Hessen kan die samenwerking onder druk zetten. De grote winnaars zijn volgens de exitpolls de Groenen en de Alternative für Deutschland (AfD), die fors groeien.