Woede om kerstverlichtingsverbod: ’Dit jaar is ons al zoveel afgepakt’

Adrie Klok uit Leiderdorp moet van de woningcorporatie de kerstversieringen van zijn huis verwijderen.

LEIDERDORP - In Leiderdorp voltrekt zich een heuse kerstrel, nadat een dorpsbewoner door de woningcorporatie is gevraagd feestelijke versieringen aan zijn huis te verwijderen. Maar dat ziet Adrie Klok niet zitten. „Dit jaar is ons al zoveel afgepakt.”