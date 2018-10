Brandweer redt paard met kraan uit kanaal

Nadat het paard was gerustgesteld, werd het met een kraan op de wal gehesen. Naar het zich laat aanzien heeft het dier het avontuur zonder kleerscheuren doorstaan. Ⓒ News United / Kevin Gerrits

DAARLEVEEN - De brandweer heeft zondag een paard uit het kanaal in Daarlerveen moeten halen. Het dier was met amazone en al in het water terechtgekomen nadat het ergens van geschrokken was.