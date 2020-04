Kabinet hekelt Amerikaanse actie tegen WHO

De Amerikaanse president Donald Trump besloot dinsdag om de jaarlijkse bijdrage van zijn land aan de WHO tijdelijk stop te zetten. Hij wrijft de organisatie aan dat die de pandemie niet goed heeft aangepakt.

Zodra de virusuitbraak is bedwongen, kunnen we leren van eventuele fouten, zegt Kaag op Twitter. Maar „laten we ons nu eerst richten op hoe we deze crisis doorkomen.” Daarvoor is volgens de minister „al onze energie nodig.”

Nederland sluit zich „volledig” aan bij VN-chef António Guterres, die zich eerder kritisch uitliet over het Amerikaanse besluit, twittert Kaag. „Dit is niet het moment om de financiering in te houden.”

Het Amerikaanse besluit viel ook in de Tweede Kamer verkeerd. Regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie willen dat Kaag met haar EU-collega’s er bij de VS op aandringt van de beslissing terug te komen. Ze vragen de minister bovendien of de Europese Unie de WHO uit de brand kan helpen en wat Nederland misschien extra kan bijdragen.

