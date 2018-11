Flirten met de dood

In de winkel van Francesco Tijnagel is het nu al feest, met Halloween op komst. „Sinds ene jaar of acht, negen groeit het explosief.” Ⓒ Foto Anko Stoffels

Amsterdam - Halloween verovert steeds meer terrein in Nederland. Gaat het uit Amerika overgewaaide griezelfeest concurreren met het oer-Hollandse Sint-Maarten of is er ruimte voor allebei de herfstfeesten? Tegelijkertijd is er ook kritiek, vanwege het goddeloze karakter van het geïmporteerde feest.