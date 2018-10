Palestijnen: meerdere doden bij luchtaanval

Het Israëlische leger bevestigt dat drie inwoners van het Palestijnse gebied aan de kust onder vuur zijn genomen. Zij zouden een explosief hebben geplaatst bij het grenshek tussen Israël en de Gazastrook. Palestijnen demonstreren al maanden bij die barricade.

Het conflict tussen Israël en de militante Palestijnen in de Gazastrook is de afgelopen dagen geëscaleerd. Israël viel in de nacht van vrijdag op zaterdag zo’n tachtig doelen aan in de Gazastrook, nadat militanten tientallen raketten hadden afgevuurd op doelen in Israël. Die beschieting volgde op de dood van vier Palestijnen tijdens onlusten aan de grens.