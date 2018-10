Marria leert apenstreken

Met luid gekrijs begroeten Marria en Sony hun vaste verzorger Max. Hij heeft wat halve bananen en pinda’s meegenomen en de apen hebben zo te horen fikse honger. Marria laat Sony eerst eten, want dat is de alfaman. „Heel knap dat ze dat geleerd heeft”, legt Max trots uit.

Precies een jaar geleden ontmoetten Marria en Sony elkaar voor het eerst. Marria was toen een paar maanden in Nederland, na een lang verblijf in Portugal. Daar woonde Marria in een gezin, at ze aan tafel en speelde ze met lego. Ze werd agressief en werd vervolgens door Stichting AAP uit het huis gered. Ze woont nu nog bij de stichting, in Almere.

Sinds het luik tussen Marria en de alfaman voor het eerst openging is er veel gebeurd, vertelt Max. „Marria moest alles leren. Echt klassiek apengedrag kende ze eigenlijk niet. Ze wist bijvoorbeeld niet dat er een hiërarchie in een groep is en dat chimpansees onderling bijna politiek bedrijven.” En dat heeft soms ook wel tot een aanvaring geleid tussen de twee. „Dan was er even flinke ruzie. Maar uiteindelijk is het ook heel goed gedaan door Sony, die heel veel geduld met haar heeft gehad. Inmiddels is Marria bijna weer helemaal aap.”

Terug naar de natuur, waar ze waarschijnlijk een jaar of vijftien geleden is gevangen in het Afrikaanse Guinee-Bissau, kan ze niet meer. Daarvoor heeft ze toch te weinig ’apenstreken’ geleerd. Toch is het de bedoeling dat ze uiteindelijk in een dierentuin in een groep komt te wonen. Dat ze uit het wild komt, en raszuiver is, is voor haar goed nieuws: daarmee is ze geliefder bij dierentuinen, die haar graag een plek geven in een fokprogramma.

Marria bij haar eigenaren in Portugal. Ⓒ foto Stichting Aap

AAP streeft ernaar om Marria en Sony samen te plaatsen. De stichting houdt de apen die worden uitgeplaatst altijd goed in de gaten. „Daarvoor moet ze nog wel wat stappen zetten”, vertelt Max. „Ze moet eerst in een groep leren leven. In een groep chimpansees heb je namelijk weer een hele andere dynamiek en heel andere politiek.” Marria doet het dus goed, maar heeft nog een flinke weg te gaan.