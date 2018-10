Dure Tesla slurpt subsidie

Om elektrisch rijden te stimuleren, zijn er allerhande belastingvoordelen. Het CDA vroeg het ministerie van Financiën op een rij te zetten hoe groot dat voordeel is voor een automobilist die de Tesla Model S P90D (cataloguswaarde 129.200 euro) de komende vijf jaar leaset. Staatssecretaris Snel (Financiën) antwoordt daar nu op: „De totale subsidie over vijf jaar komt in vergelijking met een auto op benzine, respectievelijk diesel, uit op €67.140, respectievelijk €73.120.”

Het enorme belastingvoordeel ontstaat vooral doordat er voor deze elektrische auto’s geen 22 maar 4 procent bijtelling betaald hoeft te worden. Daarnaast geldt er een vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting en de ’vaste voet’ in de bpm. Dat er voor de dure Tesla helemaal geen bpm betaald hoeft te worden, is nog niet eens meegenomen in de subsidieberekening van het ministerie.

Over het voorbeeld van de luxe Tesla schrijft Snel: „Uitgaande van een gemiddeld aantal kilometers over vijf jaar van 90.000 bedraagt de gemiddelde subsidie per km 75 à 80 cent.”

De belastingvoordelen op dure auto’s worden vanaf volgend jaar wel ingeperkt. Wie vanaf dan een auto van boven de 50.000 euro leaset, moet wél 22 procent bijtelling betalen over wat de wagen meer kost dan dat bedrag. Maar over de eerste 50.000 euro blijft het voordelige tarief van 4 procent gelden.

"Noodzaak om allerduurste wagens zo zwaar te blijven subsidiëren is er niet"

Regeringspartij ChristenUnie heeft gevraagd of die inperking van de belastingvoordelen niet uitgesteld kan worden, gezien de milieudoelen van het kabinet. Staatssecretaris Snel gaat daar niet in mee. Er zijn inmiddels ook genoeg goedkopere elektrische auto’s, is een van zijn argumenten daarvoor. Dus de noodzaak om de allerduurste wagens zo zwaar te blijven subsidiëren is er niet.

Het CDA vindt het hoog tijd worden dat het voordeel wordt ingeperkt. De subsidie levert volgens Kamerleden Omtzigt en Mulder ’nauwelijks milieuwinst’ op. Voor veel minder geld kan er meer CO2-uitstoot bespaard worden, zeggen de CDA’ers. Zo kunnen er bijvoorbeeld huizen geïsoleerd worden en zo’n maatregel komt niet vooral ten goede aan mensen die zich peperdure auto’s kunnen veroorloven.

Eerder waren er ook op grote schaal belastingvoordelen voor plug-in hybride voertuigen, zoals bijvoorbeeld de Mitsubishi Outlander. Die regeling is nu meer rechtgetrokken. Terugkijkend maakt staatssecretaris Snel de grove schatting dat de fiscale voordelen voor die auto’s „rond de € 2 miljard aan gederfde inkomsten hebben gekost.” Waarmee ons de afgelopen vijf jaar wel 100.000 tot 260.000 ton CO2-uitstoot bespaard is gebleven, schat de bewindsman. Het CDA wijst er echter op dat in andere sectoren met 20 euro investering een besparing van een ton uitstoot bewerkstelligd kan worden, een fractie van wat hier is uitgegeven.