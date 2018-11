’Louis gaf me nieuw leven’

Ed Vlietman (l.) is de koning te rijk als Louis Ekas hem, uitgerekend in het dialysecentrum, komt vertellen dat de transplantatie mag doorgaan.

Almere - Ruim duizend patiënten in ons land staan op de wachtlijst voor een nier, lever, long of hart. ’Orgaandonor worden. Dat doe je voor elkaar’, is het thema van de donorweek die vandaag start. Iets wat nog veel te weinig gebeurt bij leven, vindt nierdonor Louis Ekas. Hij bood vier jaar geleden als eerste in Nederland zijn gezonde nier aan via een artikel in deze krant. Er stond hem een storm aan kritiek te wachten.