Senaat houdt voet bij stuk: hogere AOW geen sigaar uit eigen doos

De senaat heeft Schouten al drie keer opgeroepen ervoor te zorgen dat de hogere AOW geen sigaar uit eigen doos wordt. Het kabinet bekostigt die hogere AOW deels door de Inkomensondersteuning AOW (IOAOW) te schrappen, waardoor er een hap uit de hogere uitkering voor de oude dag gaat. Een meerderheid van de Eerste Kamer, waar de oppositie in de meerderheid is, ziet dat niet zitten. Maar Schouten heeft dat verzoek telkens naast zich neergelegd.

Daarom werd ze dinsdag op het matje groepen door 50Plus-senator Van Rooijen. „Ik begrijp niet waarom het kabinet al drie moties niet uitvoert”, doet hij zijn beklag. Ook PvdA-senator Crone maakt zich zorgen over het afschaffen van de IOAOW: „Juist de mensen met de lage inkomens gaan deze klap het meest merken.” SGP en SP beklagen zich erover dat het kabinet meermaals de moties van een meerderheid van de Eerste Kamer negeert. „Het is maar een van de weinige instrumenten die hier kan worden gebruikt”, moppert SGP’er Schalk.

Bekijk ook: Ondernemend pensioen sparen om er warmpjes bij te zitten

’Forse dekkingsopgave’

„Ik begrijp de teleurstelling”, zegt Schouten in verdediging. Maar volgens haar mist in zijn plan onder meer een manier waarop de rekening voor een hogere AOW dan moet worden betaald. „Dat gaat om een forse dekkingsopgave, oplopend naar 1,1 miljard euro in 2027.”

De senaat heeft overigens ook ingestemd met de wetswijziging die het afschaffen van de IOAOW mogelijk maakt. Een tegenstem had namelijk ook betekend dat het kindgebonden budget niet zou stijgen: dat plan was namelijk in dezelfde wetswijziging geschoven. Die koppeling zette ook kwaad bloed in de senaat. In plaats van een tegenstem heeft de senaat zich nu in meerderheid achter een nieuwe oproep aan het kabinet geschaard om de IOAOW vanaf 2025 opnieuw in te voeren.