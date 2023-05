Premium Het beste van De Telegraaf

In de schuilkelders in Israël: ’Wij hebben maar drie dingen nodig: Bibi, het leger en God’

Door Ralph Dekkers Kopieer naar clipboard

Reddingswerkers na een dodelijke raketinslag in het zuiden van Israël. Ⓒ ANP / SIPA Press France

SDEROT - De inwoners van Sderot zijn het over één ding eens: er moet geen staakt-het-vuren komen. „Israël dient door te pakken om voor eens en altijd een einde te maken aan de terroristen in Gaza”, zegt Shimon Buskila. „Ik ben hier geboren en getogen, maar het leven is ondragelijk. Elke paar maanden zitten we in de schuilkelders. Dat kan zo niet langer.”