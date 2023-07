Naakte arrestant overleden op politiebureau Apeldoorn

Apeldoorn - In het politiebureau van Apeldoorn is zondagmiddag een man overleden. Hij was kort daarvoor aangehouden omdat hij „zich vreemd gedroeg”, meldt de politie. Na aankomst in het politiebureau werd hij onwel. Agenten probeerden hem te reanimeren en de traumahelikopter werd opgeroepen, maar het mocht niet baten.

