Passagiersvliegtuig met 189 inzittenden crasht in Indonesië

Reddingswerkers proberen te zoeken naar overlevenden, maar de kans daarop wordt met de minuut kleiner. Ⓒ AFP

JAKARTA - UPDATE 7:57 uur - Een passagiersvliegtuig van luchtvaartmaatschappij Lion Air is neergestort in de Javazee in Indonesië. Aan boord van de Boeing type 737 MAX 8 zaten 189 mensen, onder wie twee baby’s, een kind en acht bemanningsleden. De hoop op overlevenden is klein, zo stelt een woordvoerder van het nationale rampenbureau. Of er Nederlanders aan boord zaten, is niet bekend.