Bouterse mag laatste woord voeren

Behalve Bouterse krijgen ook de verdachten Jimmy Stolk en Etienne Boerenveen maandag het recht op het laatste woord. Tegen Bouterse en Boerenveen heeft het Openbaar Ministerie (OM) twintig jaar cel geëist, voor Stolk is vrijspraak gevraagd. Deze verdachten en 22 anderen staan terecht vanwege de verdenking van betrokkenheid bij de moord op vijftien vooraanstaande Surinamers en tegenstanders van Bouterse, in december 1982. Van de 25 verdachten zijn er in de afgelopen jaren 5 overleden.

Volgens advocaat Hugo Essed zal de krijgsraad zich na het eventuele laatste woord van Bouterse, Boerenveen en Stolk, gaan buigen over de schuld of onschuld van deze verdachten en daarna met een vonnis komen. Ook de overige verdachten krijgen het recht op het laatste woord, maar hiervoor is nog geen datum bekend. Hun zaak is nog in een andere fase van behandeling.

Essed treedt op als vertegenwoordiger van de nabestaanden van de slachtoffers van de moorden in 1982.