’Afbraak verzorgingsstaat in volle gang’

Ik heb zelf twee keer in het Slotervaart ziekenhuis gelegen en de zorg was daar altijd top. Er is zelf geen geld om de salarissen van het zorgpersoneel uit te betalen over de maand oktober. Toen de zorg werd geprivatiseerd hoorde men niemand over deze mogelijkheid. En de burger mag volgend jaar zeker weer meer premie gaan betalen? Toen er verschillende banken op het punt stonden om te vallen sprong de politiek er gelijk bovenop. Maar ja, daar waren de belangen iets anders, het dreigen om te vallen van de banken zou worden gevoeld in de raden van bestuur en bij de aandeelhouders. Echter met een ziekenhuis is dat anders, dat voelt alleen de gewone burger en die moet afwachten of hij nog ergens anders geholpen kan worden. En wat te denken van al het personeel die ook elders aan de slag moeten? Nederland moet zich schamen, de afbraak van de verzorgingstaat is in volle gang.

P.G. Wortel, Schagen