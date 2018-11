’Anti-rookbeleid betutteling’

Een rookvrije generatie is het doel maar dat geldt kennlijk niet op het gebied van drugs en alcohol. Overdosis bij drugs? Gedoogbeleid. Comazuipen, dronken deelname in het verkeer met de eigen dood of het doodrijden van iemand anders tot gevolg? Pech. Misschien omdat de regering zelf ook graag alcohol nuttigt? Sigarettenprijzen omhoog? Dan ook graag de prijzen van drugs en alcohol. Wat een betutteling.

Pascale Schnetkamp, Hillegom