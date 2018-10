Moeder krijgt voorwaardelijk voor achterlaten zoontje op Amsterdam CS

Het vonnis komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie (OM). De rechtbank vindt het bewezen dat ze haar toen driejarige zoontje op het station heeft achtergelaten om zich van hem te ontdoen.

Het jongetje kampte met meerdere gedragsproblemen. „Er had hem van alles kunnen overkomen”, zei de rechter. „Hij had in verkeerde handen terecht kunnen komen of hij had ernstig gewond kunnen raken, want hij rende rond op een busstation waar bussen af en aan rijden.”

Een buschauffeur merkte het kindje op en droeg hem over aan de politie.