Nabila R. hoort straf om achterlaten zoontje op Amsterdam CS

Tegen R., een Marokkaanse met een tijdelijke Italiaanse verblijfsvergunning, is een voorwaardelijke straf van zestig dagen gevangenisstraf geëist met een proeftijd van twee jaar.

R. kwam met de 3-jarige Amir uit Zuid-Europa, waar ze de jongen nauwelijks aankon. Hij was niet zindelijk, praatte niet en schreeuwde alleen maar, vertelde ze eerder. Niemand wilde met haar omgaan door het kind en ze werd zelfs uit huis geplaatst.

Ook in Nederland zette een vriendin haar uit huis, omdat het kind zich zou misdragen. Het was pure wanhoop dat haar dreef, bleek in de rechtszaal.

Verslaggever Mascha de Jong volgt de rechtszaak vanaf 13.00 uur live.