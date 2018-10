Vliegtuig Lion Air had eerder technisch mankement

„Het vliegtuig vloog eerder van Denpasar op Bali naar het vliegveld Soekarno-Hatta van Jakarta. Er is een rapport gemaakt over een technische kwestie en die is volgens de procedures opgelost”, zei Edward Sirait tegen verslaggevers, zonder op de aard van het mankement in te gaan.

Hij zei dat Lion Air elf toestellen van Boeing type 737 MAX 8 heeft en dat de andere toestellen niet hetzelfde technische probleem hadden. Sirait zei dat er geen plannen zijn om de rest van de vloot aan de grond te houden.

Indonesische vliegtuigmaatschappijen golden lange tijd als onveilig. Dit jaar haalde de Europese Unie alle Indonesische vliegmaatschappijen echter van de zwarte lijst, nadat enkele grote spelers, waaronder Lion Air, dat al eerder was gelukt.