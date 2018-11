’Pech ouderen met pensioen’

De bond wil dat een hogere rekenrente wordt gehanteerd. In een interview zegt vicevoorzitter Tuur Elzinga dat hij zo wil voorkomen dat er tussen generaties verschillen ontstaan in het pensioen. Volgens hem gaat 'dit pensioen helemaal niet werken zonder een andere rekenrente’. De huidige puderen behoren duidelijk tot de ’pechgeneratie’. Jarenlang hebben we verplicht hoog ingelegd en keer op keer wordt het beloofde pensioen naar beneden bijgesteld. De volgende generatie heeft nog minstens 40 jaar om een goed pensioen bijeen te sparen.

P. Cammaart