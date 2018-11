Anneke verloor haar dochter: je kunt écht weer gelukkig worden

“Laura had als tweejarige dreumes al een verkeerde start gemaakt: door een fout van de huisarts is zij in haar hoofd nooit ouder geworden dan een kindje van 1,5 jaar. Ik heb altijd met veel liefde voor haar thuis gezorgd, maar op haar dertiende is zij begeleid gaan wonen in een zorginstelling.

Toen een van de groepsleidsters Laura en drie andere bewoners meenam in 2009 voor een uitje, ging het gruwelijk mis: de bestuurder verloor haar macht over het stuur en de auto belandde op zijn kop in de sloot. De groepsleidster en twee inzittenden overleefden het, maar Laura en een andere inzittende (Jacqueline) niet.”

Emile Ratelband in leeftijdscrisis accepteer die ouwe kop van je!

Intens verdrietig

Door adequaat handelen van politieagent Rody Oliekan, die Anneke’s dochter ter plekke reanimeerde, konden zij en haar familie afscheid nemen in het ziekenhuis van hun Laura: “Ze kon sterven in mijn armen met haar cliënt begeleidster (Linda), broer Marco en hele familie eromheen.

De periode die daarna volgde was intens verdrietig, maar de pijn heb ik altijd toegelaten. Doordat ik dit deed, heb ik haar overlijden goed kunnen verwerken.”

Brieven en gedichten

“In de eerste twee jaar na haar dood schreef ik elke dag in mijn dagboek een brief of een gedicht aan Laura. En nog steeds ga ik elke week langs bij haar graf en steek ik een kaarsje aan.” Liefdevol vertelt Anneke: “Dan zeg ik haar: ‘Zo Laura, het ziet er weer netjes uit, en het graf van de buren heb ik ook weer even aangeharkt.’

Het is belangrijk om stapje voor stapje vooruit te gaan en langzamerhand weer leuke dingen te ondernemen. En dat doe ik nu ook zoveel mogelijk. Elk jaar maak ik bijvoorbeeld een cruisereis, dit zijn de twee mooiste weken van het jaar: even helemaal zonder zorgen vakantie vieren.”

'We spreken opvallend weinig onze liefde voor elkaar uit'

Hotel romantiek

Voor degenen die vorig jaar het tv-programma Hotel Romantiek hebben gezien, is Anneke geen onbekende: zij was een van de twaalf vrouwelijke deelnemers. Enthousiast vertelt ze hierover: “Ik ging niet per se op zoek naar een nieuwe vlam, maar ik ben meegegaan voor de prachtige reis en uiteindelijk hadden we een ontzettend gezellige groep.

In die acht jaar daarvoor, heb ik niet zoveel gelachen als in die tien dagen in Zwitserland! Ik ben zó mezelf geweest daar. Toen ik vervolgens terug was in Nederland, zette ik alleen maar Duitse liedjes aan om het fijne gevoel van de reis vast te houden. Hierdoor heb ik me zo lang vrolijk en gelukkig gevoeld.

'Het is mijn missie om mijn kleinkind te beschermen'

Ook voor mij is de zon weer gaan schijnen. En dat zal bij iedereen gebeuren: als je het verdriet maar toelaat en met kleine stapjes vooruit gaat.”