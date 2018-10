Giftige stof maakt dorp Farmsum duizelig en misselijk

Dat het in ruim een jaar drie keer fout ging met aardgascondensaat op het NAM-Tankenpark, vlak naast het dorp, is hét gesprek van de dag in het plaatsje. „Als je even over straat loopt of de hond uitlaat, hoor je iedereen erover. Mensen zijn woedend”, zegt Farmsumer Jitske Wijnands tegen RTV Noord.

Begin augustus ontsnapte zes kuub aardgascondensaat uit een opslagtank, zo bleek dit weekend. Deze maand ging het opnieuw mis, terwijl vorig jaar ook ruim tweeduizend liter condensaat ontsnapte bij het overladen van een schip in het Zeehavenkanaal.

Het dorpje Farmsum ligt vlak naast het grote Tankenpark. Inwoners hebben volgens lokale media flinke klachten gekregen van de gelekte giftige stof, een ’dikke laag drab’. „Het stonk heel erg en we konden er niet bij in de buurt staan”, vertelde Alex Tillema eerder tegen de regionale tv-zender. „We kregen hoofdpijn en werden misselijk.”

De inwoners zijn er helemaal klaar mee. Enkelen hebben maandagochtend het Tankenpark geblokkeerd.

’Apathische NAM’

Op aandringen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft de NAM nu maatregelen genomen - veel te laat, zeggen bewoners. En bovendien werd het probleem al gesignaleerd in de nacht van 2 op 3 oktober, maar werd pas een week later naar buiten gebracht dat het om aardgascondensaat ging.

De giftige stof is niet eenvoudig te verwijderen uit het water. Ⓒ Persbureau Meter

„De NAM geeft pas toe dat de schade door hen is veroorzaakt, als ze het niet meer kunnen ontkennen. Dat vind ik veel te laat”, zegt Bea Blokhuis, die ietsjes verderop woont. „Eigenlijk zou die omgekeerde bewijslast ook van toepassing moeten zijn op aardgascondensaat.”

’Te laat’

Ook dijkgraaf Geert-Jan ten Brink is boos. Volgens hem wilde de NAM - waarvan Shell en ExxonMobil de aandeelhouders zijn - aanvankelijk nog niet meewerken. „Pas nadat dit onherroepelijk duidelijk werd, veranderde die houding pas.”

De NAM was maandagochtend niet bereikbaar voor De Telegraaf.