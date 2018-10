Merkel stopt bij de CDU

Na opnieuw een gevoelig verlies bij deelstaatverkiezingen, gisteren in Hessen, koos Merkel vandaag voor de vlucht naar voren. De machtigste politica van Europa geeft de basis voor haar macht, het voorzitterschap van de christendemocratische CDU, af. Daarmee is ook haar positie als bondskanselier van de sterkste economische EU-lidstaat sterk aan het afbrokkelen.

Mogelijke opvolgers van Merkel als partijvoorzitter zijn haar secretaris-generaal Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), minister van Gezondheid Jens Spahn of financieel specialist Friedrich Merz. Deze voormalig CDU-fractievoorzitter werd door Merkel jaren geleden weggewerkt en maakt vandaag zijn kandidatuur bekend. Over enkele weken zal een congres over de nieuwe partijchef beslissen.

Merkel spoedt zich weg na partijberaad, vandaag, met zichtbaar gevoel voor melancholie. Ⓒ AFP

Kohl

Merkel werd in 2001 baas van de CDU, nadat ze als Oost-Duitse minister en secretaris-generaal haar beroemde leermeester Helmut Kohl als langst zittende regeringschef ten val bracht. Daarna begon een lange weg naar de top. In 2005 werd ze kanselier en geldt bij vriend en vijand als invloedrijkste politica ter wereld.